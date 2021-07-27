Ankara Tabip Odası'ndan önemli aşı paylaşımı

Ankara Tabip Odası, "Tedirgin olma aşı ol" diyerek aşı çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Aşıdan önce çok sayıda sağlık emekçisini Covid-19 nedeniyle kaybettik. Sağlık çalışanlarının aşılanması ile en yüksek riski taşıyan sağlık emekçileri arasındaki Covid-19 vakaları ve ölümler belirgin düzeyde azaldı. Artık her gün acı bir haber almıyorsak bunu aşıya borçluyuz. Türkiye de uygulanan tüm aşılar etkili ve güvenlidir" denildi.