Ankara Tabip Odası'ndan önemli aşı paylaşımı

Ankara Tabip Odası, 'Türkiye de uygulanan tüm aşılar etkili ve güvenlidir' derken, aşılama sayesinde 8 Haziran'dan bu yana sağlık emekçisi ölüm haberi gelmediğini duyurdu.

Haber Merkezi

Ankara Tabip Odası, "Tedirgin olma aşı ol" diyerek aşı çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Aşıdan önce çok sayıda sağlık emekçisini Covid-19 nedeniyle kaybettik. Sağlık çalışanlarının aşılanması ile en yüksek riski taşıyan sağlık emekçileri arasındaki Covid-19 vakaları ve ölümler belirgin düzeyde azaldı. Artık her gün acı bir haber almıyorsak bunu aşıya borçluyuz. Türkiye de uygulanan tüm aşılar etkili ve güvenlidir" denildi.

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