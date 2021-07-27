Aşı yaptırmayanlar lokanta, kafeterya ve kütüphaneleri kullanamayacak

Türkiye'de vaka sayıları bayram sonrası artışa geçerken, aşı yaptıranların sayısındaki yetersizliğin bunda önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Bu konuda hem teşvik hem de kısıtlamalara yönelik yeni uygulamalara imza atılacağı iddiaları uzun süredir gündeme gelirken, henüz somut bir adım atılmış değil.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, haftalardan beri tartışılan ‘aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık’ta uygulama noktasına gelindi.

Habere göre lokanta, kafeterya, kütüphane gibi sosyal donatıları aşısızların kullanmasının yasaklanması gündemde bulunuyor. Bu sınırlamanın daha çok sosyal hayata yönelik konularda olacağı, tiyatro, sinema, AVM, konser, fuar gibi mekanlara aşısız gidilmemesi gibi kuralların tartışıldığı belirtiliyor.

Haberde, "bu uygulamada, aşısız öğrencilerin eğitimden alıkonulması veya kamu hizmetlerine sınırlama getirilmesi gibi önerilerin gündemde olmadığı" ifadesi yer aldı.

Söz konusu uygulamaya ne zaman geçileceğine ilişkin ise henüz somut bir tarih verilmiş değil.