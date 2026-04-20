Bu silahlar nereye taşınıyordu: İstanbul'da bir kamyonetten binden fazla silah çıktı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 20.04.2026 , 15:26
Son dönemde yaşanan silahlı saldırıların ardından silah bulmanın kolaylığı da tartışma konusu olurken, İstanbul'dan ilginç bir haber geldi.
DHA'nın haberine göre, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından durdurulan kamyonetteki aramada 1021 adet tabanca, 632 adet tabanca gövdesi, 632 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi.
Olay sonrası bir şüpheli tutuklanırken, olayın arka planına, silahların kimlere sevk edildiğine dair hiçbir açıklama gelmedi.
