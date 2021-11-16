"İlginç bir gelişme yaşanıyor. Yabancı yatırımcılar ülkede bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladı. Ancak bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor" diyen Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara'ya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan tepki geldi.

Kara'nın paylaşımını alıntılayan Okuyan, "İşte memleketin hali. Uluslararası sermayeye bel bağlayan bir muhalefet tarzı ve uluslararası sermayenin 19 yıl koruyup kolladığı bir iktidar" derken, "Bu paylaşımı bir emekli bürokrat nasıl utanmadan yapar? Bu değişimden halk yararına bir şey çıkabilir mi? Piyasa göstergeleriniz batsın!" ifadesini kullandı.