Bu fotoğraf için konuştu: 'Bizi yaka paça götürdüler'

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Nureddin Nebati’nin 2013 yılında Fethullah Gülen ile çektirdiği fotoğrafta yer alan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, “Bizi Pensilvanya’ya yaka paça götürdüler” dedi.

Erdem söz konusu fotoğrafla ilgili olarak, “İnsanları bir fotoğraftan dolayı mahkûm etmenin anlamı yok. İşe bakalım. Türkiye’ye hizmet edelim. Ki fotoğrafın merkezinde ben varım, bunlara takılmanın anlamı yok. Ömrümüz FETÖ’yle, FETÖ gibi yapılarla mücadeleyle geçti. Bunun kimse üzerinde durmuyor. Bir fotoğraf! Bunu da servis eden FETÖ’dür” ifadesini kullandı.

Halktv'den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Erdem’in açıklamaları şöyle:

Pensilvanya’da çektirdiğiniz fotoğrafın hikayesi nedir?

Türkiye’nin ucuzluğundan başka bir şey değil İsmail Bey, geçin bunları. İnsanları bir fotoğraftan dolayı mahkûm etmenin anlamı yok. İşe bakalım. Türkiye’ye hizmet edelim. Ki fotoğrafın merkezinde ben varım, bunlara takılmanın anlamı yok. Ömrümüz FETÖ’yle, FETÖ gibi yapılarla mücadeleyle geçti. Bunun kimse üzerinde durmuyor. Bir fotoğraf! Bunu da servis eden FETÖ’dür.

Kendi isteğinizle mi Pensilvanya’ya gittiniz, davet üzerine mi?

O kadar ısrarcı şekilde şey yaptılar ki. Hem ısrar ettiler, hem servis ettiler.

Ziyarette bir şey alıp veriyorsunuz, o nedir?

Karşılıklı hediyeleşme yaptık, o kadar. Ya İsmail Bey, geçin bunları. Fotoğrafı tetkik edene kadar ülkeye hizmet edelim ya. Nureddin Bey çekirdekten siyasetçi bir arkadaşımız. Çalışkandır, gayretlidir. İsabetli bir atama olmuştur. Tebrik ediyoruz.

Vazife gereği soruyorum; fotoğrafın hikayesi nedir?

ABD’ye davet ettiler, gittik. (Şimdi) içeride olan İzmir Milletvekili İlhan İşbilen de vardı. Israrlı şekilde, neredeyse bizi yaka paça ederek götüren adam da odur. İyi niyetle gidilmiş.

Resmi ziyaret miydi?

Devlet adına gidilmiş değil. Yurtdışına gittiğimizde bir çok davete icabette bulunuruz. CHP’liler de vardı. O zaman bu grubun CHP’lilere daha farklı yaklaştığını gördük.

CHP’liler Pensilvanya’ya sizinle beraber geldi mi?

Nasıl ifade edeyim, doğru bir şey söylemek açısından…

Geldiler mi, gelmediler mi?

Hep testten geçtiğimiz için iki şıktan birini şey yapıyorsunuz. Ben ABD’de FETÖ’nün organize ettiği bazı programlarda gördüm onları.

Sizinle beraber mi?

Evet.

Peki Pensilvanya’ya geldiler mi?

Beraber gitmedik.

Görüşmede ne söyledi, Gülen?

Çok fazla bir şey konuşmadık. Biraz da rahatsızdı.

Siz ne söylediniz?

“Bir soru” diyorsun, şey yapıyorsun. Teşekkür ederim. Söylemem gerekeni söyledim.