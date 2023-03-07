'Bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

İstanbul Kadıköy'deki Rasimpaşa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Diken muhabiri Canan Coşkun, 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu fark etti.

Daireden depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle ayrılan Coşkun, ev sahibinin daireyi yeniden kiraya vereceğini öğrenmesi üzerine binanın dış cephesine "Bu bina çürüktür" yazılı pankart astı.

Çürük daireyi ifşa etmenin kentsel dönüşüm için bir başlangıç olabileceğinin altını çizen Coşkun, olayın ardından kaleme aldığı yazıda "Evi boşaltırken gerçeği ifşa ederek başkalarının kazancının büyük bir kısmıyla kiralayacağı bir evde hayatını riske atmasın istedim" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.