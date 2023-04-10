BTP Genel Başkanı Baş: Seçime katılmama kararı aldık

Yüksek Seçim Kurulu'na verilen aday listesini geri çektiklerini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçime katılmama kararı aldıklarını duyurdu. Baş, "Barajı geçemiyorsak, iktidarın Meclis aritmetiğinde üstün hale gelmesinin sorumluluğunu almak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

TV100'de yayımlanan bir canlı yayına konuk olan Hüseyin Baş, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

Baş, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bağımsız Türkiye Partisi, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecektir. Girdiğim seçimde, belli bir oy alacağım; aldığım her bir oy Türkiye'nin parlamenter sisteme dönüşünün önündeki bir engel olarak benim karşıma çıkabilir. Ve bu bir vebal olarak benim önümdeki 10 yılda siyaset yaptığım süreç boyunca canımı sıkan bir unsur olarak ajandamda yazabilir. Dolayısıyla biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi verdik, geri çekeceğiz. Bu seçime katılmayıp, muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalama şansı biz de bırakmak istiyoruz. Bunu biz sorumluluk olarak görüyoruz."