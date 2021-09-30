BTP Genel Başkanı Baş: 'Diyanet’in başına Alevi birini getirelim'

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş "Diyanet’in başına Alevi birini getirelim, Ne var ki?" açıklamasında bulundu.

ANKA'nın haberine göre BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cem TV’de gündemdeki Diyanet tartışmaların yönelik şunları söyledi:

“Diyanet'le mesele halindeyiz. Hiç düşündük mü, Bektaşi dergahında kurulmuş bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Biz Diyanet'in başına hiçbir Alevi kardeşimizi, Caferi kardeşimizi getirmeyi düşündük mü ülke olarak? Diyanet'in başına biz Alevi birini getirelim. Ne var ki?

Atatürk dediğimiz insan bu coğrafyanın, bu iklimin insanı ve bize bir ülke emanet etmiş. Birçok yeri siyasetten arındıracağız. Bakın Atatürk hiç siyaset yapmamış. Ömrünü, son anına kadar vatanına, milletine vakfetmiş. Bunu anlatırken bizim hüngür hüngür ağlamamız lazım. Bugün burada olmamızın teminatı bu.”

Özellikle sosyal medya platformlarında Atatürk’ü eleştiren kadınlarla karşılaştığını söyleyen Baş, şöyle konuştu:

"Siz bu ülkede insan yerine konulmuyordunuz. Dünyanın hiçbir yerinde yokken size seçme ve seçilme hakkını Atatürk verdi. Kadınlarımızın daha da sahiplenmesi lazım. Atatürk, bu ülkede yaşayan herkesin kırmızı çizgisi olmak zorunda. Çünkü biz eğer bir gün bir faciayla karşı karşıya kalırsak, bakın göreceksiniz bugün de olduğu gibi yine Atatürk'ün bir cümlesiyle biz hayat bulacağız. Borcumuz ödenmez. Minnetimiz, saygımız her zaman en üst düzeyde. Allah ona layık olmayı, onun kurduğu Cumhuriyet’e ve fikirlerine layık olmayı bize nasip etsin."