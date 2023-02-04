BTK'dan hizmet satışı için izinsiz arama yapan 15 firmaya para cezası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında yürüttüğü idari süreci tamamlandı. BTK aldığı kararı bugün internet sitesinden yayınladı. Buna göre, 27 Aralık 2022’de alınan kararda, “Bazı İşletmecilerin Acentelik ve Bilgi Verme ile İlgili Mevzuat İhlalleri” incelendiği belirtildi.

Yetkilendirme Daire Başkanlığı’nın hazırladığı takdir ve ekleri incelendikten sonra da “istenmeyen arama” olarak da bilinen satış ve pazarlama aramaları yapanlar ile işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemeleri de incelendi ve mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeci tespit edildi.

Para cezası uygulandı

İzinsiz aramalarla vatandaşlarla iletişime geçen firmalara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51 milyon 5 bin liralık idari para cezası uygulandı. ANKA'daki habere göre söz konusu firmalar şöyle: