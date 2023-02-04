BTK'dan hizmet satışı için izinsiz arama yapan 15 firmaya para cezası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında yürüttüğü idari süreci tamamlandı. BTK aldığı kararı bugün internet sitesinden yayınladı. Buna göre, 27 Aralık 2022’de alınan kararda, “Bazı İşletmecilerin Acentelik ve Bilgi Verme ile İlgili Mevzuat İhlalleri” incelendiği belirtildi.
Yetkilendirme Daire Başkanlığı’nın hazırladığı takdir ve ekleri incelendikten sonra da “istenmeyen arama” olarak da bilinen satış ve pazarlama aramaları yapanlar ile işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemeleri de incelendi ve mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeci tespit edildi.
Para cezası uygulandı
İzinsiz aramalarla vatandaşlarla iletişime geçen firmalara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51 milyon 5 bin liralık idari para cezası uygulandı. ANKA'daki habere göre söz konusu firmalar şöyle:
- Alfa İletişim Hizmetleri Pazarlama Ticaret AŞ
- Digital Platform Teknoloji Hizmetleri AŞ
- Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği AŞ
- Mernet İnternet Hizmetleri Elektronik Eşya
- İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
- Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ
- Superonline İletişim Hizmetleri AŞ
- Şafaknet Telekomünikasyon Ticaret Limited Şirketi
- Telekomat Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti
- TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ
- Türk Telekomünikasyon AŞ
- TTNET AŞ
- Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ
- Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ
- Vodafone Net İletişim Hizmetleri AŞ