BRICS: Türkiye üyelik başvurusu yapmaya hazırlanıyor

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın (BRICS), ekonomik iş birliği yönünde 2009 yılında kurduğu oluşumda yeni gelişmeler yaşanıyor. BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, Arjantin ve İran’ın geçtiğimiz Haziran ayında yaptıkları üyelik başvurusunu hatırlatırken, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ın da BRICS’e katılım için başvuru yapmaya hazırlandığını söyledi.

Anand açıklamasında, “Arjantin ve İran’a ek olarak Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır da kuruluşa üyelik başvuruları sunmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un geçtiğimiz 1-2 Haziran tarihinde Riyad’a gerçekleştirdiği ziyarette bu konu gündeme geldi. Rusya, Suudi Arabistan'ın örgüte katılma isteğini destekledi. Ayrıca Türkiye ve Mısır da BRICS’e katılım için ilgi gösteriyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ın, BRICS’e katılımının çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini umuyorum. Bunun güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Elbette genişleme her zaman olumlu algılanır. Bu BRICS'in tüm dünyadaki nüfuzunu açık şekilde artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2018 yılında Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde düzenlenen 10’uncu BRICS Zirvesi’ne, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel davetli lider olarak katılmış ve Türkiye’nin BRICS’e üyelik konusunda isteklerini dile getirmişti. (İHA)