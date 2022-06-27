Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugün yaptığı açıklamada, Arjantin ve İran'ın Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu birlik BRICS'e katılmak için başvurduğunu söyledi.

Kişisel Telegram kanalında paylaştığı mesajında Zaharova, "Beyaz Saray dünyada neyin bağlantısını keseceğini, yasaklayacağını veya bozacağını düşünürken, Arjantin ve İran BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, bugün erken saatlerde Tahran'ın BRICS üyeliği için başvurduğunu söyledi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'se geçen hafta BRICS+ toplantısında ülkesinin ittifaka tam üye olmak istediğini söylemişti.