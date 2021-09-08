Brezilya'dan 'İngiliz kulüpler milli takıma göndermediği oyuncuları oynatamasın' talebi

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), 5 Premier Lig kulübünün Brezilyalı oyuncularını 5 günlük bir zaman diliminde oynatmaması yönünde FIFA'dan talepte bulundu.

FIFA'nın talebi kabul etmesi durumunda, Brezilyalı futbolcuların bu ay milli takıma gitmesine izin vermeyen İngiliz kulüpleri, bu oyuncuları önümüzdeki hafta oynanacak Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında oynatamayacak.

Bunun gerçekleşmesi durumunda Liverpool, bu pazar oynanacak Leed United maçında Alisson Becker, Fabinho ve Roberto Firmino'yu oynatamayacak. Leed United'daysa Raphinha, Liverpool'a karşı forma giyemeyecek.

Bu hafta forma giyemeyecek diğer futbolcular, Manchester City'den Ederson ve Gabriel Jesus, Manchester United'dan Fred ve Chelsea'dan Thiago Silva olacak.

FIFA'nın, CBF'nin talebine ilişkin İngilitere Futbol Federasyonu'yla temasa geçtiği belirtildi.

Bunun yanında Şili, Meksika ve Paraguay futbol federasyonları da, milli futbolcuların aynı şekilde takımlarına gidememesi nedeniyle Wolves, Newcastle, Watford ve Blackburn kulüplerini FIFA'ya şikayet etti.

Premier Lig takımları, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle İngiltere'nin 'kırmızı liste'sinde yer alan ülkelerin futbolcularına milli takıma gitme izni vermemişti.