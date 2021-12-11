Brezilya'da şiddetli yağmurlar nedeniyle 2 binden fazla kişi evlerini terk etti

Brezilya'nın Bahia eyaletinin Savunma ve Sivil Koruma Müfettişliği (Sudec) Cuma günü yaptığı açıklamada, Jucuruçu belediyesinde şiddetli yağışlar nedeniyle birkaç saat içinde 2 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini bildirdi.

Geçen Salı gününden bu yana, 24 belediyenin 38 mahallesinde şiddetli yağışlar kaydedildi ve bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

En çok etkilenen bölgeler arasında son üç günde kaydedilen 500 milimetreden fazla yağışla Jucuruçu yer alıyor. Şiddetli yağışlar Gado Bravo ve Jucuruçu nehirlerinin taşmasına neden oldu ve bölgenin nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini evsiz bıraktı.

Altı evin çöktüğü Itamaraju'da da bir aileden üç kişi yaşamını yitirdi. Bu durum diğerlerinin yanı sıra Macarani, Medeiros Neto ve Guanambi topluluklarını da etkiledi. Ilhéus Sivil Savunma güçleri 40'tan fazla sel, çöken bina, devrilen ağaç ve toprak kayması bildirdi.

Eyalet valisi Rui Costa, Sudec, Sivil Savunma, Askeri Polis Hava Grubu (Graer) ve kurtarma çalışmalarından sorumlu Askeri İtfaiye Teşkilatının 40 mensubu ile ortak bir eylem planı hazırladı. Ayrıca yemek kumanyaları, şilteler, brandalar, battaniyeler ve diğer eşyaların dağıtımı için çalışmalar başlatıldı.