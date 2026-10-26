Brezilya'da seçimin kazananı Lula oldu, Bolsonaro sonucu tanımadığını duyurdu

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu mevcut başkan Lula da Silva kazandı.

Lula oyların 51,77'sini, aşırı sağcı rakibi, eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flávio Bolsonaro ise 48,23'ünü aldı.

Seçimin ilk turunu rakibi Bolsonaro'nun iki puan gerisinde tamamlayan Lula Da Silva, 5 Ocak 2027'de yemin ederek başkanlıktaki dördüncü dönemine başlayacak.

Seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro yenilgiyi kabul etmediğini söylerken, sonuçları tanımadığını ve seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını açıkladı.

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