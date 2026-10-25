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Brezilya’da sandık günü: Lula ile Bolsonaro’nun oğlu ikinci turda karşı karşıya

Brezilya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. İlk turu önde tamamlayan Flávio Bolsonaro ile görevdeki Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva arasındaki yarış, ülkenin ekonomi politikaları ve ABD’yle ilişkileri açısından önem taşıyor.

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Dış Haberler

Yayın Tarihi: 25.10.2026 , 16:41

Brezilya’da yaklaşık 160 milyon seçmen, cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. İkinci turda, İşçi Partisi’nin (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu, Liberal Parti (PL) senatörü Flávio Bolsonaro yarışıyor. 

4 Ekim’de yapılan ilk turda Flávio Bolsonaro geçerli oyların yüzde 47,03’ünü, Lula ise yüzde 45,16’sını aldı. Hiçbir adayın geçerli oyların yarısından fazlasını alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 

Ekonomi ve güvenlik tartışmaları öne çıkıyor

Seçim kampanyasında hayat pahalılığı, hane halkının borç yükü, suçla mücadele ve yolsuzluk iddiaları öne çıkan başlıklar oldu.

Lula, sosyal yardım programları ve emekçilerin hakları üzerinden yürüttüğü siyaseti sürdürmeyi savunurken, Flávio Bolsonaro güvenlik alanında sert önlemleri, mali disiplin söylemini ve babasının muhafazakâr siyaset çizgisini öne çıkarıyor. Her iki aday da kendileriyle veya yakın çevreleriyle ilgili yolsuzluk tartışmalarının gölgesinde yarışıyor. 

Lula’nın mevcut iktidarına yönelik ekonomik ve güvenlik temelli memnuniyetsizlik, Bolsonaro’nun kampanyasının başlıca dayanakları arasında yer alıyor. Öte yandan Lula, sosyal politikaları ve emekçilerin çalışma koşullarına ilişkin vaatleriyle seçmen desteğini korumaya çalışıyor.

ABD’nin etkisi tartışma konusu

Seçim, Brezilya’nın dış politika yönelimi bakımından da önem taşıyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Bolsonaro ailesiyle yakınlığı ve Brezilya’ya yönelik gümrük tarifeleri, Washington’un seçim sürecindeki rolünü tartışmalı başlıklardan biri haline getirdi.

Flávio Bolsonaro, Trump yönetimiyle daha yakın ilişkiler kurulmasını savunurken Lula, ABD’nin Brezilya siyaseti üzerindeki etkisine karşı ülkenin egemenliğini öne çıkarıyor. Seçim sonucu, Latin Amerika’nın en büyük ekonomisinin Washington’la ilişkilerinin yönünü de etkileyebilir.

Sonuç bugün belli olabilir

Oy verme işlemi Brezilya saatiyle 08.00’de başladı ve ülkenin büyük bölümünde 17.00’de sona erecek. 

Elektronik oy verme sistemi sayesinde sonuçların sandıkların kapanmasının ardından birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı yarışının yanı sıra yedi eyalet ve Federal Bölge’de valilik seçimleri de ikinci turda sonuçlanacak.

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