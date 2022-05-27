Brezilya'da polis siyah bir adamı bagaja kilitleyip gaz sıkarak katletti

Brezilya'da polisin gözaltına alıp gaz bombası attığı bagaja kilitlediği 38 yaşındaki Genivaldo de Jesus Santos adlı siyah Brezilya vatandaşı yaşamını yitirdi.

Umbauba kentinde iki polis memuru, yolda motosikletli siyah bir adamı durdurdu. Polisler, kendilerine itiraz eden 38 yaşındaki Genivaldo de Jesus Santos'u aracın bagajına kilitledi. Bagajın içine gaz bombası atan polis, Santos'un boğularak ölmesine neden oldu.

Olayın ardından görüntülerin yayılması üzerine çok sayıda kişi kentte bir araya gelerek, ırkçı saldırıları kınadı.

Eyalet yetkilileri, yapılan otopside Santos'un solunum yetmezliğine bağlı nedenlerle öldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Federal otoyol polisi ise Santos'un olay sırasında direndiğini ve memurların "düşük etkili immobilizasyon teknikleri kullanmasına yol açtığını" savundu.

İki polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Santos'un ailesi yakınlarının şizofreni hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Cinayete tanık olan Santos'un yeğeni Alisson de Jesus polisi uyardığını ancak polislerin buna karşın gaz bombası attığını söyledi, "Bu bir işkence seansıydı" dedi.

ABD'de olduğu gibi Brezilya'da da polisin siyahlara karşı ırkçı saldırıları sürüyor. Brezilya Kamu Güvenliği Forumu'na göre 2020 yılında polis tarafından 6 bin 419 kişi öldürüldü. Bu kişilerin yüzde 80'i siyahtı.

Rio de Janeiro'da siyah hakları savunucusu ve siyasetçi Renata Souza, Twitter hesabından "Polis memurları bir arabayı gaz odasına çevirdi ve akıl hastası bir adamı infaz etti. Böyle bir insanlık dışılığın karşısında söylenecek söz yoktur. Brezilya bir imha kampı!" diye yazdı.