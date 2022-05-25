Festus Okey davasında 4. karar: Polise 'olası kast' yerine 'taksirle öldürme'den ceza

Nijeryalı Festus Okey’in 15 yıl önce bir polis tarafından öldürülmesine ilişkin daha önce 3 kez Yargıtay'dan bozulan dava dosyasında mahkeme, 4. kez verdiği kararda sanık Cengiz Yıldız'ı "taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Festus Okey'in Beyoğlu Polis Merkezi'nde 15 yıl önce polis memuru Cengiz Yıldız tarafından öldürülmesine ilişkin davanın, Yargıtay'ın üçüncü kez bozma kararı vermesinin ardından yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken sanık Cengiz Yıldız mahkemeye SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Yıldız suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını talep ettiğini söyledi.

Mahkeme, sanık Cengiz Yıldız'ın 20 Ağustos 2007 tarihinde maktul Festus Okey'in ölümüyle sonuçlanan olayda, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 3 Kasım 2021 tarihli kararında belirtilen gerekçeler ve tüm dosya ile yer alan kanıtlar çerçevesinde "taksirle öldürme" eyleminden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Heyet, sanık Cengiz Yıldız’ı ‘taksirle öldürme’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken, "sanığın geleceği üzerindeki ihtimal etkilerini" dikkate alarak, cezasının 3 yıl 4 aya indirilmesine hükmetti.

Davanın geçmişi

Kapatılan Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey'i, 20 Ağustos 2007'de gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında, ‘taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası istenmişti.

Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği kararda, polis memurunu ‘taksirle öldürmek' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Festus Okey'in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti. Yerel mahkeme, 5 Haziran 2014'te yapılan duruşmada, sanık Cengiz Yıldız'a 13 Aralık 2011'de ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararında direndiğini açıklamıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek, bozulmasına hükmetmişti. Kararda, ‘Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerinin tespitiyle nüfus kayıt örneğinin getirilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması sonucuna göre katılma talebi konusunda karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle hüküm kurulması isabetsizliklerinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına' ifadeleri kullanılmıştı.

Yargıtay 'olası kast ile öldürme' suçundan mahkumiyeti bozmuştu

Bozma kararının ardından İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen dava 17 Mart 2021 tarihinde karara bağlanmıştı ve sanık Cengiz Yıldız, ‘ihtimal kastla öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın karara bağlanmasının ardından sanık avukatları ve Cumhuriyet savcısı temyiz başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, polis memuru Yıldız'ın ‘ihtimal kast' ile değil, ‘bilinçli taksir ile öldürmek' suçundan cezalandırılması gerektiğini aktardı. Yargıtay bozma kararında, “Silah kullanma ve bulundurma konusunda tecrübeli olan sanık Cengiz Yıldız'ın, silah emniyeti konusunda gerekli tedbirleri almadan, uyuşturucu madde bulundurmaktan şüpheli olan maktulün tek başına bulunduğu odaya girmesiyle, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve yaşanan olaya sebebiyet verdiği anlaşılmakla, meydana gelen neticenin sanık tarafından öngörülmesinin mümkün olmaması nedeniyle sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi yerine suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde 'ihtimal kastla öldürmek' suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir” diye belirtildi.