Brezilya'da Lula resmen göreve başladı

Brezilya'da Ekim ayındaki seçimlerde aşırı sağcı Jair Bolsonaro'yu yenerek devlet başkanı seçilen Luiz Inacio Lula da Silva bugün düzenlenen yemin töreniyle resmen görevine başladı.

Lula da Silva 2003-2010 yılları arasında da devlet başkanlığı yapmıştı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan yemin törenine eski devlet başkanı Jair Bolsonaro katılmadı. Cuma günü ülkeyi terk eden Bolsonaro'nun ABD'nin Florida eyaletine gittiği belirtiliyor.

Başkent Brasilia'da yapılan yemin töreni için sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin farklı bölgelerinden gelenlerin de aralarında olduğu yüz binlerce Lula destekçisi resmi törenin yapılacağı Kongre binası önünde toplandı.

Kongrede yapılan resmi törenin ardından başkanlık sarayı önünde tören düzenlenecek. Aynı zamanda kutlamaların da yapılacağı törende 60'dan fazla sanatçı sahneye çıkacak.

Törene Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor.

Parlamentoda yemin etti

Lula da Silva parlamentoda yemin etti.

Silva, eşi Rosangela da Silva ile beraber üstü açık bir arabayla halkı selamlamasının ardından yemin töreninin yapılacağı parlamento binasına geçti.

Oturumda, Emerit Papa 16. Benediktus ve futbolcu Pele'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Silva yemin konuşmasında, Brezilya'yı yeniden inşa etme sözü vererek "Anayasayı koruyacağıma, savunacağıma ve ona uyacağıma söz veriyorum. Tüm Brezilya halkının iyiliğini destekleyeceğime, birlik, bütünlük ve bağımsızlık yolunda yürüyeceğime söz veriyorum" dedi.

ABD, AB ve Çin ile aktif diyalog sürdüreceklerini belirten Silva, "Seçimlerde dünyanın gözü bizdeydi, bundan sonra daha fazla güce sahip olabilmek için daha fazla ittifak içinde olacağız. Brezilya, kaderinin efendisi ve egemen bir ülke olmalıdır" dedi.

Silva, ülkede çok fazla güvensizliğin olduğunu vurgulayarak "Brezilya, halkının elinde silah olmasını istemiyor ve buna gerek de yok. Daha adil bir ülke olabilmemiz için kültüre, kitaplara ihtiyacımız var. Yakıt ve diğer malzemeleri ithal etmenin hiçbir anlamı yok. Brezilya, uluslararası ekonominin ön saflarında yer almalı" diye konuştu.

Amazon ormanlarındaki duruma dikkati çeken Silva "Hedefimiz Amazon'da sıfır sera gazı emisyonu sağlamak ve kesmeden yaşayacağız. Yerli halklara karşı işlenen tüm haksızlıkları kınayacağız" dedi.

Silva, ülkedeki ekonomik gidişata işaret ederek, 33 milyon insanı açlıktan, 100 milyonu ise yoksulluktan kurtarma sözü verdi.

Silva'nın Planalto Sarayı'nda kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinden sonra halka hitap etmesi bekleniyor.

Yemin törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Kralı IV. Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve çok sayıda devletin diplomatik temsilcisi katıldı.

Resmi törenlerin ardından Silva'nın katılımcıların onuruna Itamaraty Sarayı'nda bir resepsiyon vereceği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'yı üçüncü kez yönetecek tek devlet başkanı unvanına sahip Silva’nın görevi 2027’ye kadar sürecek.

Silahlı bir kişi gözaltına alındı

Öte yandan Brasilia askeri polisi, yemin töreninin yapılacağı meydana, üzerinde bir bıçak ve havai fişeklerle girmeye çalışan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.