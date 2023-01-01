TKP'den Küba Devrimi'nin 64. yılında kutlama mesajı

TKP, Küba Devrimi'nin 64. yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajda "Küba Devrimi, ikiyüzlülüğün ve benmerkezciliğin olmadığı bambaşka bir değerler sistemi taşıyan yeni bir insanın, sömürünün olmadığı yeni bir toplumun yaratılabileceğine dair bir ufuğu temsil etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Mesajın tamamı şöyle:

Değerli yoldaşlar,

İnsanlık tarihinin en parlak sayfalarından biri olan Küba Devrimi’nin 64. yıldönümünde sizleri en içten kardeşlik duygularımızla selamlıyoruz.

Tüm bu yıllar boyunca, ve Küba Devrimi’ni yok etmek, boğmak, ona diz çöktürmek için yapılan bütün girişimlere rağmen, onurlu Küba halkı, eşitlik, kardeşlik ve adalet gibi değerlerine sıkıca sarılmış, insani gelişkinlerinden en ufak taviz vermeden devrimi savunmuştur. Küba Devrimi, ikiyüzlülüğün ve benmerkezciliğin olmadığı bambaşka bir değerler sistemi taşıyan yeni bir insanın, sömürünün olmadığı yeni bir toplumun yaratılabileceğine dair bir ufuğu temsil etmektedir. Bu anlamdaki kesintisiz çabaların somut çıktıları, siyasi katılım, eğitim, sağlık, kültür, bilim ve hayatın diğer tüm alanlarında sosyalizmin kazanımları olarak açıkça görülmektedir. En basit şekilde ifade edilecek olursa, Devrim, herkes için iş, herkes için onurlu bir yaşam ve herkes için gelecek hakkı demektir. Tüm bunlar, dünyanın geri kalanı tarafından sonsuz bir saygıyı hak etmektedir.

Bu yıl boyunca süren, Havana’da düzenlenen Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı da dahil olmak üzere, ortak çalışmalarımızın, Küba Devrimi ile dayanışmamızın ve devrimin değerlerinin ilerletilmesine olan mütevazı katkımızın bir göstergesi olduğunu ummaktayız.

Uzun yıllara dayanan işbirliğimizi geliştirmek hedefimizi yineliyor, tüm yoldaşlarımıza mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyoruz.

Vatan yahut Ölüm, Kazanacağız!

Türkiye Komünist Partisi