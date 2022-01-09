Brezilya'da kayalıkların çökmesi sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi kayıp

Brezilya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü güneydoğu Brezilya'da bir şelalenin altında bulunan motorlu teknelerin üzerine bir kaya parçası devrilmesi sonucu en az yedi kişi öldü ve dokuz kişi ağır yaralandı.

Minas Gerais eyaletindeki Capitolio'da gölün üzerinde turistlerin bulunduğu birkaç eğlence teknesi kayaların altında kalırken üç kişinin hâlâ kayıp olduğu açıklandı.

Kazanın ardından 23 kişininse hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken, uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon sebebiyle düştüğünü tahmin ediyor.

Brezilya donanmasının olaya ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.