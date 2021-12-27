Brezilya'daki sellerde 18 kişi yaşamını yitirdi, 2 baraj taştı

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde binlerce kişinin evlerinden olduğu sellerde en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalette bir barajın çöktüğü bir diğer barajınsa taştığı açıklanırken 72 kent için acil durum ilan edildi.

Bahia eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, Kasım ayından beri eyalette en az 50 kenti etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 bin kişinin evsiz kaldığı ve 19 bin 500 kişinin yerinden olduğu, 2 kişininse kaybolduğu bildirildi.

Eyalet valisi Rui Costa Pazar günü sel bölgesine yaptığı ziyarette evlerinde mahsur kalan insanların teknelerle kurtarılmaya çalışıldığını söyledi.