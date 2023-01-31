Brezilya Devlet Başkanı Lula: Ukrayna'ya mühimmat göndermeyeceğiz, barıştan yanayız

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la başkent Brazilya'da Planalto Sarayı'nda ağırladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Lula, ülkesinin Ukrayna'ya mühimmat göndermeyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lula, "Brezilya, Ukrayna'yla Rusya arasındaki savaşta kullanılacak mühimmat göndermekle ilgilenmiyor. Brezilya bir barış ülkesidir. Şu anda, barışın kimin istediğini bilmemiz lazım. Barış, şu ana kadar çok az kullanılan bir kelime oldu" dedi.

Scholz'la görüşmesinin ardından bir basın toplantısı da düzenleyen Lula, Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerle birlikte "dünyada barışı inşa edecek ülkeler kulübü" oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Ukrayna'da çatışmanın bitirilmesi konusunda Çin'in önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Lula, Ukrayna ve Rusya arasında barış sağlanmasını ele almak için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le Mart'ta görüşme yapacağını ifade etti.

Lula, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte müzakere masasına oturmak için "yeterli güce sahip" bir grup oluşturmanın gerekliliğinden söz etti.

Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'daki savaş konusunda "artık jeopolitik gerçekliği temsil etmediğini" söyleyen Lula, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin güçlü, daha temsili olmasını ve dünyanın ihtiyacı olan dili konuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri operasyonunun "hata" olduğunu söyleyen Lula, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya girme isteğinin savaşın olası nedenleri olduğuna işaret etti.

Diğer yandan, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da, Ukrayna'ya silah göndermeyi reddederek, barıştan yana olduklarını açıkladı.