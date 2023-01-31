Biden, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyeceğini açıkladı

Biden, Ukrayna'ya F-16 gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin gazetecilerin sorusuna 'hayır' yanıtını verdi.

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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna'ya gelecekteki askeri yardım paketlerinin F-16 savaş uçağını kapsamayacağını açıkladı.

Maryland, Baltimore'daki bir etkinlikten döndükten birkaç dakika sonra Beyaz Saray Güney Çimenliği'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden söz konusu bilgiyi paylaştı.

Askeri yardım paketleri kapsamında Ukrayna'ya F-16 yollanıp yollanmayacağı sorulan Biden, gazetecilerin sorusuna "Hayır" şeklinde yanıt verdi. Biden ayrıca Polonya'yı ziyaret etmeyi planladığını ancak bu gezinin ne zaman gerçekleşeceğinden emin olmadığını belirtti.

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