Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Sao Paulo'da acilen hastaneye kaldırıldı.

Brezilya medyası Bolsonaro'nun sabah erken saatlerde olası bağırsak tıkanması tedavisi için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

TV Globo Bolsonaro'nun başkanlık uçağından yürüyerek çıktığı görüntüleri yayınlarken, Bolsonaro'nun daha önce ameliyatını yapan doktoru basına yaptığı açıklamada devlet başkanının bir dizi testten geçeceğini duyurdu.

Bolsonaro Temmuz ayında bağırsak tıkanıklığı nedeniyle 4 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

2018 seçim kampanyası sırasında akli dengesi yerinde olmayan biri tarafından karnından bıçaklanan Bolsonaro saldırıya uğradıktan sonra en az 4 ameliyat geçirmişti.