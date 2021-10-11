Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro aşı olmadığı için stadyuma alınmadı

Aşı karşıtı olan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, tatil için gittiği Sao Paulo'da stadyuma alınmadı. Santos taraftarı olan Bolsonaro, aşı yaptırmadığı için stadyuma alınmaması konusunda duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var" sözleriyle dile getirdi.

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izleyebilmesi için koronavirüs aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.

Bolsonaro, salgın süresince yaptığı açıklamalar ve Covid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti. Covid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya" ifadelerini kullanmıştı.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Covid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.