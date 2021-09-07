Bolsonaro'dan kendisini engelleyen sosyal medya platformları için intikam adımı

Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Bolsonaro'nun imzaladığı sosyal medya platformlarının içerik ve kullanıcı hesaplarını "keyfi olarak" kaldırmasına sınırlama getirecek yeni kararname, sosyal medya şirketlerinin hesapları iptal etme veya engellemeleri konusuna "netlik" getiriyor.

Kararnamenin ayrıca "ifade özgürlüğü" kapsamında kullanıcıların yasaklı içeriği tekrar paylaşmasına izin vereceği belirtiliyor.

DW Türkçe'nin haberine göre kararname hemen yürürlüğe girdi ancak kanun haline gelmesi için Kongre tarafından da onaylanması gerekiyor.

Söz konusu adımın, "platformlardaki hesapların, profillerin ve içeriklerin gelişigüzel ve adil olmayan bir şekilde kaldırılmasını engellemek" amacıyla atıldığı belirtildi.

Bolsonaro'nun içerikleri kaldırılmıştı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve destekçilerinin sosyal medya hesaplarındaki bazı içerikler koronavirüsle ilgili yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle kaldırılmıştı. Bolsonaro bu tür adımların "sansür" olduğunu savunuyor.

Yeni kararname ile içerik kaldırmak veya hesapları engellemek için suç işlenmesi ya da şiddeti teşvik etmek gibi "adil bir gerekçe" gerekeceği belirtiliyor.

Muhalif siyasetçi ve Brezilya internet yasası raportörü Alessandro Molon, kararnamenin iptali için yasal prosedür başlatacaklarını söyledi.

Bolsonaro kararnameyi Brezilya Bağımsızlık Günü arifesinde imzaladı. 7 Eylül Bağımsızlık Günü'nde Bolsonaro yanlılarının sokaklarda kutlama yapması, karşıtlarının da gösteri yapması bekleniyor.

'Covid'le ilgili yanlış bilgi yayıyor'

Bolsonaro pandemi dönemi boyunca umursamaz ve bilimdışı tavrı, piyasayı önceleyen uygulamaları nedeniyle yoğun eleştiri almıştı. Brezilya salgında en kötü performansı sergileyen ülkeler arasında yer aldı. YouTube geçtiğimiz günlerde Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun videolarını 'Covid'le ilgili yanlış bilgi yaymaktan' kaldırmıştı.