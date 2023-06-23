Brexit'in 7'nci yılı: İngilizler fikrini değiştirdi

İngiltere'nin, 47 yıl boyunca üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldığı Brexit referandumunun üzerinden 7 yıl geçti.

"UK in a Changing Europe" düşünce kuruluşu ve anket şirketi "Public First" tarafından yapılan ankete göre, 2016'da AB'den ayrılma yönünde oy kullananların sadece yüzde 18'i Brexit'in başarılı olduğuna inanıyor.

Ankete göre, bu ay itibarıyla İngiltere'de halkın yüzde 56'sı "AB'den ayrılmanın yanlış olduğunu" düşünürken, yüzde 32'si "bunun doğru bir karar olduğu" görüşünde.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. (AA)