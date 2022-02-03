Brad Pitt'in kasırga mağdurları için yaptırdığı ve 150 bin dolara sattığı evler çürük çıktı

ABD'de New Orleans'ı 2005'te vuran Katrina Kasırgası'nda bin 883 kişi hayatını kaybetmiş, kasırgada yüzlerce ev yıkılmıştı.

Aktör Brad Pitt'in kurduğu Make It Right Vakfı, kasırga sonrası evlerini kaybedenler için 109 ev inşa ettirmişti.

NTV'nin haberine göre, vakfın 26,8 milyon dolar harcayarak "yeşil enerjiyle" yaptığı "sürdürülebilir evler", kasırgada mağdur olan kişilere teslim edilmişti. 2008 ve 2015 yılları arasında inşa edilen evler "maliyetlerinden daha ucuza" 150 bin dolara satıldı. Ancak evlerin çoğu, New Orleans'ın iklimine ve yoğun yağışına dayanmak için gerekli olan yağmur olukları veya su geçirmez boya gibi temel özelliklere sahip değil.

Evlerin çoğunda kasırga mağdurları taşındıktan 8 ay sonra sorunlar çıkmaya başladı. 2022'nin başı itibariyle 6 evin küf, çürüme, su baskını ve çeşitli yapısal sorunlar nedeniyle boş durumda olduğu öğrenildi. Çoğu ev sahibi ise maddi yetersizlikleri nedeniyle sürekli sorun çıkaran evlerinden taşınamadı.

Birkaç ev sahibi, hâlâ yönetim kurulunda olan Brad Pitt'in vakfına dava açıp olayı mahkemeye taşıdı.