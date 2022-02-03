Eski CHP'li vekil anket sonucu paylaştı: 'Muhalefetin nerede yanlış yapıyoruz diye düşünmesi gerekir'

CHP'nin eski milletvekili ve Korkusuz gazetesi köşe yazarı Barış Yarkadaş, Bulgu ve Motto Araştırma Şirketi’nin anket sonucunu köşesinden paylaştı.

"Semih Turan ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunun cevabı da aranmış. Aynı katılımcıların bu soruya verdiği cevaplar, muhalefetin epey bir yol kat etmesi gerektiğini gösteriyor" diyen Yarkadaş, "Çünkü; araştırmaya göre, pazar günü yapılacak olan bir seçimde, AKP yüzde 31.8, CHP 27, İYİ Parti 14, HDP 11, MHP 7 oranında oy alıyor" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, "Doğrusu bu sonuçlar AKP için başarılı, muhalefet partileri açısından başarısızlık olarak değerlendirilebilir. Açlığın ve yoksulluğun gözle görülür bir hale geldiği böyle bir ortamda bile AKP hala yüzde 32’ye yakın bir oy alabiliyorsa, muhalefet partilerinin liderleri oturup 'Biz nerede yanlış yapıyoruz?' diye düşünmesi gerekir" diye yazdı.