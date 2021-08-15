Bozkurt'taki selde yavru kedi 3 gün sonra kurtarıldı

Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde ilçe merkezindeki apartmanın bodrum katında 4 yavru kedi mahsur kaldı.

DHA'nın aktardığına göre, bina sakinlerinin beslediği kedilerden 3'ü ölürken, 1'i suda yüzerek hayatta kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin dün binada yaptığı aramada kedi, çamura saplanmış şekilde yaralı bulundu.

Ekipler tarafından kurtarılan kediye, ekipteki veteriner hekim Bahattin Nadir ilk müdahaleyi yaptı. Nefes borusuna giren ve nefes almasını güçleştiren cisim, ambulansta yapılan müdahale ile çıkarıldı.

Veteriner hekim Bahattin Nadir, yavru kedinin yüzerek hayatta kaldığını söyleyerek "Kediyi bulduğumuzda titriyordu ve nefes alamıyordu. Çok korkmuştu. Bulunduğu binanın bodrum katında kardeşleriyle birlikte yaşıyormuş. Onlar sel sularına kapılmış; ama bizim kedi direnmiş. İlk olarak oksijen maskesi ile biraz nefes almasını sağladım. Daha sonra serum verdim. Boğazına takılan cismi ameliyatla çıkardım ve yaralarına dikiş attım. Mamasını yedikten sonra birazcık kendine geldi. 3 gün mücadele eden yavru kediye 'yılmaz' anlamına gelen Acar ismini verdik" dedi.