Bozdağ'ın 'Dünyanın en güvenilir seçimleri Türkiye'dedir' sözlerine Okuyan'dan tepki

Adalet Bakanı ve AKP Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da merkez Karaköprü ilçesinde partisinin Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Seçim güvenliği ile ilgili konuşan Bozdağ, "Son günlerde bakarsanız, seçim güvenliği üzerinden tartışmalar tekrar tekrar alevlendirilmek isteniyor. Seçimde sanki, 'Şöyle sıkıntı olacak, böyle problem olacak, şu olacak, bu olacak' diye yalanlarla, iftiralarla milletin arasına fitne, fesat sokuyorlar. Kendi tabanlarını şimdiden aldatmaya başlıyorlar. Neden? Seçimi kaybettiklerinde bahane üretmek için. Buradan söylüyorum, kim 'Seçimde hile hurda, falan filan var' diyorsa çok açık bir şekilde seçimi kaybedeceğini anlayıp bahane uydurmaya şimdiden, seçime 24 gün kala başlamış demektir" dedi.

Bozdağ, şu iddiada bulundu:

"Seçimlerimiz, Türkiye'nin yaptığı en doğru işlerden biridir. Dünyada da Türkiye'nin seçimlerinin dürüstlük, yasallık, meşruiyet içinde dosdoğru yapıldığına dair şimdiye kadar yerleşmiş bir kanaat vardır. Çok net söylüyorum, Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir."

Okuyan: Seçim de size güvenilir

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Bakan Bozdağ’ın sözlerine tepki gösterdi.

Okuyan şunları söyledi:

“Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Türkiye’nin seçimleri, dünyanın en güvenilir seçimleridir” demiş. En güzel araba, en büyük gemi, en şahane ekonomi, en harika Başkan, hepsi sizde. Seçim de size güvenilir. Halkın payına pahalılık, yoksulluk, kaygı, çaresizlik, enkaz altında kalma!”