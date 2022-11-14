Bozdağ'dan Taksim saldırısı hakkında açıklama: 46 gözaltı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'de 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin olarak 46 kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, "Bilinmeli ki hiçbir terör saldırısı, Türkiye’nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacak" dedi

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesindeki patlamayı gerçekleştiren terörist yakalandı, teröriste yardım edenlere ve teröristin temasta bulunduğu kişilere bir bir ulaşıldı. Şu ana kadar 46 kişi gözaltına alındı.

Bu menfur terör saldırısının faili teröristi, teröriste yardım edenleri ve bunlarla temas halinde olanları kısa sürede tespit edip yakalayan güvenlik güçlerimizi ve adlî tahkikatı yürüten Cumhuriyet Savcılarımızı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Her tür terörü ,bölücü terör örgütü PKK’yı, terör saldırısını ve bu saldırıyı gerçekleştiren teröristi lanetliyorum. Bilinmeli ki hiçbir terör saldırısı, Türkiye’nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır. Terörle mücadelemiz, terör bitene kadar devam edecektir."