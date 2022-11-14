Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gülen'in iade dosyasında eksiklik itirafı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD’de bulunan Fetullah Gülen’in iade sürecine ilişkin açıklamasında, ABD Adalet Bakanlığı’nın tavrını eleştirirken,Türkiye’den gönderilen dosyada eksiklik bulunduğunu ama işaret edilen bu eksikliği tamamlama yoluna gidilmediğini itiraf etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin bilgi verirken, Fetullah Gülen’in ABD’den iade sürecine ilişkin de açıklama yaptı.

Bozdağ, Gülen’in iade talebi sürecinde ABD Adalet Bakanlığı’nın tavrını eleştirmek için başladığı sözlerinde; ABD Adalet Bakanlığı’nın Türkiye’den giden iade dosyasında eksiklikler gördüğünü, bunu kendilerine anlattığını ancak bu eksiklikleri gidermek yerine dosyanın, taleple ilgili karar verecek ABD mahkemelerine bu haliyle iletilmesini istediğini söyledi.

'Türkiye’nin aleyhine sonuç çıkarsa sıksın'

Bozdağ, ABD Adalet Bakanları ile yaptığı görüşmeleri şöyle aktardı:

“Gülen ile ilgili bizim gönderdiğimiz dosya ABD’de. Ben iki defa gittim, ABD Adalet Bakanlarıyla görüştüm. Yeterli delil tartışması yaptık ben onlara şunu söyledim. Eğer bu dosyadaki delilleri ABD yeterli görmezse o zaman dünyada iade için hiçbir dosyada yeterli delil olmaz. Çünkü ben sadece Türkiye’ni iade talebinde bulunduğu kişilerle ilgili demiyorum. Başka ülkelerindeki iade taleplerinde de bu kadar müdellel, yeterli delil olan ikinci bir dosya olduğunu zannetmiyorum dedim. Onlar işte birtakım şeyler söylediler. Biz işte göndermiyoruz adli makamlara dediler. Neden dedim, işte sizin aleyhinize sonuç çıkar. Ben adalet bakanlarına dedim ki siz adli makamlara gönderin, Türkiye’nin aleyhine sonuç çıkarsa sıksın. Biz Amerikan adli makamları nezdinde bu süreçleri Türkiye olarak takip ederiz, edelim. Lütfen gönderin dedim. Adamlar bizim menfaatimizi düşündükleri, bizim aleyhimize karar çıkması ihtimali yüksek gördükleri için adli makamlara göndermiyorlar.”