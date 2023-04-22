Bozdağ: Türkiye'nin başkanını ABD'si, AB'si değil Türk milleti belirler

KP Şanlıurfa milletvekili adayı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Partisinin vaatlerini tek tek yerine getirdiğini savunan Bozdağ, "Türkiye'nin seçimleri büyük vatandaşlarının karar vereceği bir seçim, Türkiye'nin başkanını, ABD'si, AB'si, terör örgütleri değil aziz Türk milleti sandıkta belirler. Yine hep beraber tüm dünyaya rağmen yine ve yeniden başkan Erdoğan diyeceğiz. Şanlıurfa'dan dünyanın dört bir yanına bizim başkanımız Erdoğan'dır, değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ama biz onları sandığa gömerek siyasette büyük değişimin önünü açacağız" ifadelerini kullandı.

Seçimin sonucunda Altılı Masa'yı oluşturan partilerin genel başkanların koltuklarından olacağını belirten Bozdağ, "Bir yandan Cumhuriyetin 100 yılının ilk Cumhurbaşkanı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk cumhurbaşkanını seçeceğiz. Öbür taraftan da 'bu yüzyılda milletin yanında, arkasında yürünmez, yürüyemeyiz' dediği genel başkanları da sandıkta değiştirme iradesini ortaya koyacağız. 'Erdoğan'ı değiştirelim' diye bir araya gelenler Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar" dedi. (AA)