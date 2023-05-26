Bozdağ: Bazı sıkıntılarımız var ama ekonomik bir kriz yok bu ülkede

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da AKP Siverek İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada Türkiye'de bir ekonomik krizin olmadığını ve olmayacağını öne sürdü. Bozdağ "Türkiye'nin ekonomisi Allah'ın izniyle dimdik ayakta. Pahalılıklar, bazı sıkıntılarımız var ama ekonomik bir kriz yok bu ülkede, olmayacaktır" dedi.

Millet İttifakı'nı hedef alan Bozdağ "son birkaç gündür ekonomik iftiraların yeniden başladığını" savunarak şunları söyledi:

"Pazartesi kıyamet kopacakmış, ya diyorum ki sizin ağababalarınız Türkiye'de kıyameti koparmak için sadece bir gün değil, günlerdir uğraş veriyorlar. Mademki pazartesi kıyamet kopacak, bu kıyameti cuma günü koparsalar da sandıkta millet gidip size oy verse, sizin de lehinize olsa daha iyi olmaz mı?".

'Cuma günü yapın madem, ekonomi akla takla olsun'

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan'a oy verirseniz pazartesi ekonomi şöyle olacak, böyle olacak. Cuma günü yapın madem, o kadar eminsiniz iki gün öne çekin. Ekonomi akla takla olsun, vatandaş da sandığa gittiği zaman Kılıçdaroğlu'nu o zaman tercih edebilir. Niye pazartesiyi bekliyorsunuz? Niye salıyı bekliyorsunuz? Bu ekonomiyi akla takla edecek güçler ellerinde öyle imkan varsa öyle kudret varsa size destek mahiyetinde niye bunu cuma ve öncesi yapmıyor?

Siz milleti tehdit ediyorsunuz, milleti korkutuyorsunuz. Türkiye'nin ekonomisine darbe vuruyorsunuz. Yalan söylüyor. Türkiye'nin ekonomisi, dıştan-içten gelen her türlü saldırıya karşı dirençli bir ekonomidir. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, Suriye'deki iç çatışmalar, Irak, Libya, etrafımız yangın yeri gibi dikkat edin.

Bütün bunların içerisinde Türkiye'nin ekonomisi Allah'ın izniyle dimdik ayakta. Pahalılıklar, bazı sıkıntılarımız var ama ekonomik bir kriz yok bu ülkede, olmayacaktır. Çünkü bu ekonominin direncini bir dünya bozamadı, yalanlar, iftiraları bozamadı, ayın 28'inden sonra da bu iftiracıların hepsi hizaya geçecek. Bambaşka bir dili Kılıçdaroğlu gibi onlar da kullanacaktır. AB'sinden ABD'sine uluslararası medyanın 14 Mayıs'tan sonra nasıl dil değiştirdiğini hep gördünüz. Ayın 28'inde bu millet Erdoğan dediği zaman Biden'dan Macron'una hepsi tebrik telefonu için kuyruğa girecek."

'Yeşil Sol Parti seçmenini sattı'

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "esen rüzgara göre politikalarını değiştirdiğini" öne süren Bozdağ "Bir yandan Yeşil Sol Parti seçmenlerine, HDP'ye gönül veren seçmenlere gelince 'Kayyumları kaldıracağım.' diyor. Öte yandan Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolde 'Kayyumlar devam edecek.' diyor" dedi.

"Yeşil Sol Parti'ye oy veren seçmenleri daha oylarına muhtaçken sattı. Yarın oylarını alınca dönüp yüzüne bakar mı? Onu da geçmişi gösterir. Dönüp yüzüne bakmayacağını görüyoruz" ifadelerini kullanan Bozdağ şunları söyledi:

"Ben şimdi Yeşil Sol Partiye oy verenlere, ben hür irademle oy kullanıyorum, benim hepinize itirazım var diyeceğine ve deme cesareti göstereceğine, o yüzden bizi aldatana satana değil mertçe, netçe ortaya fikirlerini koyan Erdoğan'a ben giderim deyip mesaj vereceğine inanıyorum."

Bakan Bozdağ, AKP İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Hürriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.