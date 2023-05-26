Ahmet Türk: Sakın oyuna gelmeyin, protesto etmeniz, sandıklara gitmemeniz Erdoğan’a yarar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürt siyasetçi Ahmet Türk, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) milletvekilleri Meral Danış Beştaş, George Aslan, Sevilay Çelenk, Cengiz Çandar, Mehmet Kamaç, Diyarbakır'da bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

28 Mayıs seçimleri öncesi değerlendirmelerde bulunan HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan, sandığa gitme çağrısında bulundu.



Buldan, “28 Mayıs seçimleri tarihi bir kavşaktır. Biz Yeşil Sol olarak birinci turda sürdüğümüz tutumumuzu ikinci turda da devam ettireceğimizi iki gündür yaptığımız açıklamalarla zaten kamuoyu ile paylaştık. Bugün bir kez daha Diyarbakır halkına şu çağrıyı yapıyoruz; ikinci turda oylarımızı kullanalım, sandığa gidelim. Birinci turdaki irademizi ve kararlılığımızı ikinci turda da gösterelim. Çünkü gelecek ve yarınlar bizi ilgilendiriyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar kazanması, Türkiye toplumunun bir kez daha nefessiz kalmasına neden olacaktır. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. O yüzden Erdoğan gitmelidir ve Erdoğan’ın gitmesiyle toplumun rahat bir nefes alacağını düşünerek bunu ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kürt siyasetçi Ahmet Türk de ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısı yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Ahmet Türk "Değişimin ve dönüşümün sancılarını yaşıyoruz. Elbette tercihimiz şahıslarla ilgili değil. Kürt halkının geleceği, Türkiye’nin geleceği için mücadele ediyoruz ve seçimimizi ona göre yapıyoruz. Tabii ki son dönemlerde milliyetçi tartışmalar halkımızda kırgınlık yarattı. Buradan özellikle halkımıza gençlerimize şu mesajı vermek istiyorum. Sakın oyuna gelmeyin, protesto etmeniz sandıklara gitmemeniz Erdoğan’a yarar. Bu bilinçle sandıklara gitmeniz gerekiyor” diye belirtti.



Türk şu ifadeleri kullandı: "İnandığımız yolda mücadelemizi yine yürüteceğiz. Biz tercihimizi Kılıçdaroğlu’dan yana yapacağız. Son dönemlerde milliyetçi söylemler sonucunda halkımızda bir kırgınlık olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu kırgınlığı biz de yaşıyoruz. Ama oyuna gelmemek ve bu seçimlerde bir bütünen sandık başında olmamız lazım, bununla birlikte seçim kuruluna gidinceye kadar oylarımıza sahip çıkmamız lazım."