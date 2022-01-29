Bozdağ: Abdulhamit Gül'ün reformlarını anlatsak zaman yetmez

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gece yarısı görevden alınan eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül görevi Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'a devretti.

Adalet Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde konuşan Gül, "Bundan yaklaşık 4 buçuk yıl önce görevi devraldığım Bekir Bozdağ Bey'e görevi devrediyorum. Hem görevi tecdih eden hem de görevden affımıza ilişkin takdirleriyle bizlere verdiği desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbette her makam geçici, bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref" diye konuştu.

Bekir Bozdağ ise konuşmasında, "Bu bayrak değişimi, bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Rehberimiz hukuk olacaktır" ifadesini kullandı.

"Kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz"diyen Bozdağ, "Bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce çok sevdiğim Abdülhamit Gül bakanımıza devretmiştim. Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için büyük bir çabayı ortaya koyacağız. Bakan Gül önemli reformların altına imza attı. Bu reformları burada anlatsak zaman yetmez" şeklinde konuştu.