'Bozcaada’nın 30’da 1’i ihaleyle satışa çıkıyor'

Hürriyet yazarı Sefer Levent, Çanakkale'deki Bozcaada'nın 30'da birinin ihale ile satışa çıktığını belirtti.

Etrafındaki ada ve kayalıklar hariç yaklaşık 30 km2’lik bir yüzölçümüne sahip olan Bozcaada’nın yaklaşık 1 km’lik bölümünün 24 Ağustos’ta satışa çıktığını kaydeden Levent, "Ege’nin en önemli adalarından biri olan Bozcaada için kritik önemdeki bu büyük satışın nedeni ise miras anlaşmazlığı" dedi.

33 taşınmazın ihale ile satılacağı bilgisini de paylaşan Levent, söz konusu mülklerin bir zamanlar Bozcaada'nın en varlıklı ailesi olan Arallar'a ait olduğunu dile getirdi.

Levent, yazısında, şunları kaydetti:

"Bozcaada’da satışa çıkarılan taşınmazlara baktığımızda, en küçüğünün 333 metrekare, en büyüğünün ise 244 bin 167 metrekare olduğunu görüyoruz. 244 bin 167 metrekare, yaklaşık olarak 24 hektarlık bir alanı temsil ediyor ve yaklaşık 34 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.

Birbirinden farklı büyüklükteki bu taşınmazların muhammen bedelleri de belirlenmiş durumda. Bilirkişi raporlarına göre, en uygun fiyatlı taşınmazın muhammen bedeli 210 bin lira olarak belirlenirken, en değerli olanının muhammen bedeli ise 50 milyon lira olarak tespit edilmiş. Hatırlatmamda fayda var bu kapsamdaki ihaleler muhammen bedelinin yarı değeri ile açılıyor.

Ezine Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ilanına göre, ihaleler tamamen online ortamda gerçekleşecek ve 24 Ağustos 2023 tarihinde teklif verme işlemi başlayacak, 31 Ağustos 2023 tarihinde ise sona erecek.

Bozcaada tarihinde ilk kez bu kadar büyük çaplı bir satış gerçekleştirilecek olması ve satışların tamamen elektronik ortamda online olarak yapılacak olması, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi nedeniyle süreç, ada halkının da merak konusu. İhalelerin sonuçlanması ve satış işlemleri ile birlikte Bozcaada’da yeni projelerin gerçekleşeceğine şüphe yok. Adalılar satılacak arazilere tatil köyü, turistik tesisler, tarım ve konutları içeren projeler yapılabileceğini söylüyor."