Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri’ne ödül

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet / Teşvik Ödülü sonuçları belli oldu.

Ödülün amacı "Türkiye’de halk sağlığına önemli katkılarda bulunmuş olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısını yaşatmak ve İstanbul’da Temel Sağlık Hizmetleri alanında önemli katkıları olan, iz bırakan çalışmalar yapan gerçek ya da tüzel kişi ya da kişileri ödüllendirerek halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak" olarak açıklandı.

Bu yıl Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı 'hizmet' ödülü’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, 'teşvik' ödülüne de Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri insiyatifinden Eczacı Cem Kılınç layık görüldü.

Cem Kılınç, Türk Eczacıları Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninde Değer Katan Eczacı Ödülü'nü de almıştı.