Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri, Değer Katan Eczacı Ödülü'nü aldı

Türk Eczacıları Birliği tarafından 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle düzenlenen ödül töreninde Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'ne Değer Katan Eczacı Ödülü verildi.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri adına ödülü alan Cem Kılınç, törendeki konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hesabından ayrıca bir mesaj paylaşan Kılınç, şunları söyledi:

"Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri adına aldığım ödülün daha çok hakkını verebilmek için, HPV Aşısı Ücretsiz Olsun diye başladığımız mücadeleyi dayanışma ile kazanacağız.

Şimdiden şu müjdeyi verebilirim, konuşmam sonrası bir çok eczacı odasında arkadaşlar kendi şehirlerinde toplu aşılama yapmak istediklerini dile getirdiler.

Şu ana kadar bu aşıyı karşılaması gerekenlere yapması gerekeni gösteremediysek şimdi kitlesel bir dayanışma ile gözlerine sokacağız!

Dayanışma Yaşatır"