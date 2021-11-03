Boyun Eğme: Kara kış değil, kara düzen

Boyun Eğme'de bugün geçim sıkıntısını gündemine taşıdı.

Gazetenin manşeti şöyle:

"Herkes bu kışın çok zor geçeceğini söylüyor. Türk parasının döviz karşısında değer kaybı, enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar... Emekçiler için şartlar her geçen gün ağırlaşıyor. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapılması gereken aylık harcama tutarı 3093,20 TL olarak hesaplandı. Yani açlık sınırı…

Zorunlu harcamalar 10 bin TL’yi aşıyor

Beslenmenin yanına barınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli harcama tutarını eklediğimizde rakam 10 bin TL’yi aşıyor. Yani yoksulluk sınırı…

Emekçiler için durum buyken, her gün patronların yükselen kârlarının haberlerini okuyoruz. Bu sermaye gruplarından birisi Torunlar GYO. 2013 yılında Melih Gökçek’in başkanlık döneminde özelleştirme yoluyla BaşkentGaz’ı satın aldı.

Özelleştirme sonrası BaşkentGaz birçok usulsüz uygulama ile gündeme geldi. Gaz açma kapama bedelleri, faturalı sayaç değişimi dayatması, Kızılay Üzerinden Ensar Vakfı’na kaynak aktarılması, aktarılan kaynağın vergiden düşülmesi bunlardan birkaçı.

Halk doğalgaz faturalarını ödeyemezken, BaşkentGaz bir yılda elde ettiği net geliri 117 milyon 98 bin 722 TL arttırdı. 2019 yılında net kârı 415 milyon 592 bin 179 TL iken 2020 yılında net kârı 532 milyon 690 bin 901 TL’ye ulaştı. Bu rakamlarla şirket bir yılda yüzde 9 büyümüş oldu. BaşkentGaz emekçiler için kış koşullarını ağırlaştıran, doymak bilmez sermaye gruplarından sadece biri. Kamu yatırımlarına bedelinin çok altında bir rakamla el koyan, BOTAŞ’tan ucuza aldığı doğalgazı yurttaşlara pahalıya satan bu grup her bir faturada elde ettiği kârlar yetmediği için açma kapama bedelleri tahsil ederek ısınma sorunu yaşayayan yurttaşların üzerine kabus gibi çöküyor.

Bu kış emekçiler daha yoksul

Soğuklar artıyor. Soğuklar arttıkça faturalar şişiyor. Faturalar şiştikçe dağıtım şirketleri kazanıyor. Emekçiler bu zor koşullarda bu kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Yüklü faturalar kesilecek, ödenemeyen faturalar nedeniyle sayaçlar kapatılacak, binlerce emekçi kışın ortasında ısınamayacak. Bu kışı geçen kıştan ayıran tek şey emekçilerin daha fazla yoksullaşması, patronların ise zenginliklerine zenginlik katması. Onlara bu cesareti veren ise işte bu kara düzendir."