Boynukalın'dan Taliban övgüleri: Şeriat güzellik ve mutluluk getiren sistemin adıdır

Eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, şimdi de Taliban'a destek açıklaması yaptı.

"Şeriat/İslam hukuku Yüce Allah'ın ve onun Peygamberinin (s.a.s.) bizim izlememiz için çizdiği, dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve mutluluk getiren ilahi hükümlerin ve sistemin adıdır. Faydası biz insanlar içindir" diyen Boynukalın, "Afganistan milli mücadele zamanı ve her zaman bize dost ve kardeş olmuş bir ülkedir. Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır" ifadesini kullandı.

Boynukalın, "Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır. Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın" diye yazdı.