'Böyle gitmez' diyenler Tire'de buluştu: 'TKP'nin çözümleri neler?'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) geçtiğimiz günlerde yayımladığı "Bu Ülkede İşçiler Var, Böyle Gitmez!" çağrısını örgütlemek üzere ülkenin çeşitli yerlerinde toplantılar yapmaya devam ediyor.

Bugün de İzmir Tire'de "Enflasyon, hayat pahalılığı, ücretler... TKP'nin çözümleri neler?" başlıklı toplantı, TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Özer yaptığı konuşmaya Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik durumu anlatarak başladı. Ekonominin yalnızca ekonomiden ibaret olmadığına diğer tüm alanlarla ilişkili olduğuna işaret eden Özer, 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de yaşanan piyasacı dönüşümlerin mevcut ekonomik yapıya giden yolu açtığını, AKP döneminin ise bu yolu pekiştirip bu günlere getirdiğini söyledi.

Bu dönüşümün ağırlık merkezinin özelleştirmeler ve sermaye egemenliği olduğunun altı çizilerek bu gidişatın topyekûn emekçilerin aleyhine olduğunu vurgulayan Özer, Tüpraş, Petkim gibi ekonomideki en büyük işletmelerin Koç, Sabancı gibi büyük sermaye grupları tarafından satın alındığına ve bunun sonucunda patronların zenginliğinin arttığına işaret etti.

Dilek Sabancı'nın geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan sözlerini hatırlatan Özer, patronların emekçi halkla adeta alay ettiğini, emeğiyle geçinen insanların bütün bunların hesabını sorması gerektiğini ve bu hesaplaşma yapılmadan hiçbir temel sorunun çözülemeyeceğini dile getirdi.

Özer, çözümün kamucu ve planlı ekonomiden geçtiğini ve bunun için hep birlikte örgütlü mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini söyledi.

Etkinlik katılımcıların katkı ve sorularıyla sona erdi.