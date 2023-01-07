Dilek Sabancı: Bir insanın 50 milyon doları, bir evi ve bir arabası olsa rahat rahat yaşar

Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı, Radyo Sputnik’te yayınlanan 'Meliha Okur’la Anlat Bana' programının konuğu oldu. Dilek Sabancı'nın açıklamaları gündem oldu.

Okur’un "Bir insan için ne kadar para gerekli?" sorusuna yanıt veren Sabancı, “Milyar dolarlar değil yani milyon dolarlar da yetebilir” dedi. Sabancı, şunları söyledi:

"İnsanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği bir parası olması ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız ama bence de 50-100 milyon dolara değil de daha düşük rakamlarla daha çok mutlu olabilmek daha büyük başarı. İyi bir işiniz olsun, eviniz olsun, arabanız olsun, hastalandığınızda hastaneye gidecek paranız olsun, denize merakınız varsa tekneniz olsun, başka insan ne ister ki? Steve Jobs hayatı boyunca para kazandığını ama dostlarıyla, sevdikleriyle paylaşamadığını ve paranın kanseri yenemediğini söylüyor. Bugünkü aklım olsa çevreme daha çok önem veririm diyor, bu çok büyük bir laf."

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan tepki: Patron sınıfı bizle alay ediyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı, Dilek Sabancı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle:

"Asgari ücret yüksek olursa emekçi patrona yük olur diyenler, iyi bakın!

Patron sınıfı bunca yoksulluk varken bizle alay ediyor. Ama bu hadsizliğe karşı #BöyleGitmez diyen emekçiler daha çok örgütlenecek.

O zaman rahat rahat yaşayabilecek misiniz, göreceğiz."