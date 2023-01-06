'Bir eşitlik meselemiz var' diyen Güler Sabancı'ya TKP'den tepki

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken sadece kazanımlarımıza değil, başaramadıklarımıza da odaklanmalı ve pek çok alanda kendini gösteren eşitsizliklerle mücadele etmek için titizlikle çalışmaya devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, patron Güler Sabancı, Cumhuriyetin 100. yılına girerken Cumhuriyetin yeni yüzyılına dair kararlarını, beklentilerini ve umutlarını dile getirmek amacıyla dün bir mektup yayımladı. Sabancı’nın mektubunun başlığı "Cumhuriyetin 100. Yılına Girerken Tamamlanmamış Bir Meselemiz Var" oldu.

Açıklamada mektuptaki görüşlerine yer verilen Güler Sabancı şunları kaydetti:

"Fırsatların, ancak tüm çocuklar için eşitlik ilkesiyle ortaya koyulduğunda kıymet kazandığına inanıyoruz. Kız çocuklarının hayat boyu karşılarına çıkarılan toplumsal cinsiyet rolleriyle mücadele edebilecek özgüvene kavuşması ve çocukların eşitlikçi bir bakış açısıyla büyüyebilmesi için özellikle ailelere önemli bir görev düşüyor. Ailede başlayan eşitliğin, eğitim sisteminde de aynı şekilde desteklenmesi gerekiyor. Ne mutlu ki ülkemizde kız çocuklarının eğitime erişimi konusunda kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çabaları sayesinde önemli kazanımlar elde ettik.

Mektubumun başında da söylediğim gibi, yarım kalmış bir mesele olan bu eşitlik mücadelesinde artık kaybedecek daha fazla zamanımız yok. Hepinize bu yolda eşitlikçi bir toplum hayaliyle emin adımlar atacağımız mutlu bir yıl diliyor, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyorum."

TKP'den tepki: Sermayedarların egemenliklerine son vereceğiz

TKP'den Güler Sabancı'nın "eşitlik" açıklamasına tepki geldi. TKP'nin açıklamasında "Bunların ortadan kaldırılması için ülke zenginliklerine çöken siz ve diğer sermayedarların egemenliklerine son vereceğiz" denildi.

Sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle:

"Büyük patronlarımızdan Güler Sabancı 'tamamlanmamış bir eşitlik meselemiz var' diyerek kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliğe işaret etmiş. Güler Hanım, bir değil, çok fazla eşitsizlik var bu ülkede... Bunların ortadan kaldırılması için ülke zenginliklerine çöken siz ve diğer sermayedarların egemenliklerine son vereceğiz. Artık kusura bakmazsınız."