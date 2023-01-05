Hal işçileri haklarını arıyor: 'Çocuğumuza yediremediklerimizi yok pahasına taşıyoruz'

Ankara halinde güvencesiz şekilde çalışan bir yurttaş, yaşadığı sıkıntıları soL'a anlattı. Halde çok sayıda emekçinin benzer şartlarda çalıştığını belirten işçi, eski hükümlü oldukları için başka bir iş bulma şansları kısıtlı olduğundan mecburen çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

İşçi, patronlardan herhangi bir talepte bulunduklarında "Sizin gibi burada çalışacak bir sürü adam var" yanıtını aldığını, işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini anlattı.

'Komisyoncular oturduğu yerden para kazanıyor'

Gece 00.00-07.00 saatleri arasında çalışan ve ısınmak için ateş yakmak zorunda kaldıklarını dile getiren hal emekçisi şunları söyledi:

"İnsanların oturacak yerleri yok. 15-16 yaşında çocuklar hiçbir güvenceleri olmadan çalıştırılıyor. Saat 01.00'lerde gelip sabaha kadar çalışıyor. Yevmiyelerini de alamıyorlar. Haksızlık çok. İnsanlar ısınamıyor. Soğukta kalıyor. Patronlar için işe gelmemişsin, sakat kalmışsın hiç önemli değil.

Burada işler ağır olunca zam istediler. O yüzden eylem yapıldı. Komisyoncular yevmiyemizden kesiyor, oturduğu yerden para kazanıyor.

Umarız sesimiz bir yerlere gider. Daha düzgün bir yaşam istiyoruz. Yoksa içler acısı bir durum var. Çalışanların çoğu sabıkalı o yüzden mecburen çalışıyorlar. Haftalık en fazla 2 bin liraya çalışılıyor."

Güvencesiz bir şekilde ve kayıtsız çalışmaktan şikayetçi olan hal emekçileri, dernekleşerek örgütlü bir biçimde haklarını almak istiyor. İşçiler "Eve götürüp çocuğumuza yediremediğimiz yiyecekleri burada yok pahasına taşıyoruz" diyor.