BOTAŞ'ta müdürlere para ödülü, personele başarı belgesi

Sayıştay raporlarında yer alan bilgilere göre, BOTAŞ’ta ödül yönetmeliğine aykırı olarak Ödül Değerlendirme Komisyonu üyelerinin ve bazı müdürlerin kendilerine para ödülü verdiği ortaya çıktı. Aynı başarı ölçütlerini karşılayan personellere ise yalnızca başarı belgesi verildi.

Konuyu TBMM'ye taşıyan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçtiğimiz yıl BOTAŞ’ta 171 kişiye maddi ödül, 141 kişiye de başarı belgesi verildiğini, toplam ödül tutarının ise 654 bin TL olduğunu ifade etti.

Değişik tutarlarda ödenen maddi ödüllerin en küçüğünün 2 bin 919,9 TL, en yükseğinin ise 12 bin 351,1 TL olduğunu söyleyen Gürer, maddi ödül verilen 171 kişiden 114’ünün Genel Müdürlük merkez teşkilatında, 55’ininse bölge müdürlüklerinde çalıştığına dikkat çekti.

Toplam personel içinden seçilen 169 personele maddi ödül verilmesine gerekçe oluşturan başarı ölçütleri ile sadece başarı belgesi verilen 143 personel için belirlenen başarı ölçüt ve gerekçelerinin çoğunlukla aynı olduğunun da Sayıştay raporunda yer aldığını belirten Gürer, "Örneğin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığında müdür, uzman, uzman yardımcısı ve büro sorumlusu unvanlarıyla görev yapan 10 personel arasından iki müdüre, maddi ödül ve başarı belgesi, diğer 8 personele de sadece başarı belgesi verilmiş. Maddi ödül verilen personel ile sadece başarı belgesine layık görülen personele ödül verilmesinin gerekçeleri aynı şekilde ifade edilmiştir" dedi.

Gürer, konuya dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soru önergesi sundu. Gürer'in yönelttiği sorular şöyle: