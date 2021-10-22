Bakan Dönmez'den Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ açıklaması

Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısı Denizli’de gerçekleşti.

Burada Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağı iddialarına yönelik konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Biliyorsunuz son zamanlarda kış mevsiminin de yaklaşmasıyla enerji üzerine spekülasyonlar ortaya atılmaya başlandı. Özellikle de Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağına dair bazı ithamlar dillendirildi. Daha önce ifade ettik bugün burada bir kez daha tekrarlayalım ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ’ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir" dedi.

Dönmez ilave gaz tedariki için ise "Dünyadaki gaz tedarik sıkıntısının bizleri etkilememesi için adımlarımızı hızlı attık. Azerbaycan ile gaz temini için el sıkıştık. Rusya Devlet Başkanı Putin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmesinde ilave gaz arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirtti. Yine farklı kaynaklardan da gaz temini için görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.