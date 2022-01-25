BOTAŞ: İran dahil hiçbir tedarikçiye borcumuz bulunmuyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), yaz döneminde doğal gaz temin ederek depoları doldurmadığı ve İran'a borcu olması dolasıyla doğal gazın kesildiği yolundaki iddialara bugün yaptığı yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. BOTAŞ'tan yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye’nin yaz dönemi doğal gaz talebi uzun dönemli doğal gaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır. Yaz döneminde doğal gaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğal gaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde doğal gaz depolarından gaz kullanımı yapılmaktadır.

BOTAŞ’ın İran’a borcu olduğu için böyle bir kesinti yapıldı’; bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. BOTAŞ’ın İran dahil hiçbir tedarikçisine borcu bulunmamaktadır.

2018 Ocak ayında depolarda var olan doğal gaz yüzde 73 oranında iken şimdi yüzde 32 seviyesinde’ iddiası doğru değildir. Depolar yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğal gaz talebini karşılamak adına doğal gaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır.” (ANKA)