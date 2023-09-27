Bostancı'da bisikletli Güzelgün'ü öldüren sürücü aylar sonra teslim oldu

İstanbul Bostancı'da Doğanay Güzelgün'e çarparak kaçan otomobil sürücüsü Temel Ünlü'nün teslim olduğu öğrenildi.

Kadıköy Bostancı'da 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Doğanay Güzelgün ağır yaralandı. 51 yaşındaki Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamera kayıtlarıyla Güzelgün'e çarpan aracı kullandığı ve ardından koşarak kaçtığı görülen Ünlü'nün yerine olay yerine gelen bir başka kişinin cinayeti üstlenmesi dikkati çekmişti. Aracı kullanan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Mehmet Can Çoban savcılık ifadesinde, “Temel olay günü ikametime geldi. Kaza yaptığından bahsetti. Bu kazayı üstlenmemi istedi. Temel kazada yaralı ya da ölen olduğunu söylemedi. Aracı teslim almamı istedi ben de olay yerine gidip aracı kullandığımı söyledim” dedikten sonra serbest bırakılmıştı.

Güzelgün'ün ölümünün ardından Bostancı'da düzenlenen eylemde buluşan yurttaşlar bisikletli ölümlerini protesto etmiş ve "Bu basit bir trafik kazası değil bir cinayettir" demişti.

Cinayetin bu kadar hızlı bir biçimde başka bir şahıs tarafından üstlenilmesinin katil zanlısının organize bir suç örgütüne bağlı olduğunun sinyallerini verdiğine dikkat çekilen açıklamada Temel Ünlü'nün bir an evvel yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılması talep edilmişti. Ancak Ünlü aradan geçen 2 ayda yakalanamadı.

DHA'nın haberine göre Ünlü'nün bugün savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi.